Mercato - OM : Une offre de transfert bientôt entre les mains de Pablo Longoria ?

Publié le 18 janvier 2021 à 7h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Morgan Sanson pourrait être vendu cet hiver. Néanmoins, une seule réelle porte de sortie serait à portée de main du milieu de terrain de l’OM.

À l’instar du dernier mercato estival, Morgan Sanson anime l’actualité de l’OM depuis l’ouverture de la fenêtre des transferts le 2 janvier dernier. Et cette opération serait passée à la vitesse supérieure ces derniers jours alors que le10sport.com vous révélait l'existence d'un intérêt d'un club anglais en décembre dernier. Newcastle, Wolverhampton, Arsenal, West Ham, Aston Villa… Quel club de Premier League va rafler la mise pour Morgan Sanson ? D’après différents médias, West Ham et Aston Villa seraient les deux clubs les plus aptes à boucler cette opération. Néanmoins, ce seraient les Villans de Birmingham qui auraient de réelles chances de rafler la mise cet hiver.

Aston Villa voudrait faire une offre pour Sanson !