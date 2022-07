Mercato - OM : Une offre de 5M€ dégainée pour Amine Harit

Foot - Mercato - OM

Auteur d’une grosse fin de saison avec l’OM, Amine Harit se voit rester à Marseille. Néanmoins, Pablo Longoria va devoir négocier avec Schalke 04, fraîchement promu en Bundesliga, qui vient de récupérer l’international marocain. Surtout que l’OM n’est pas seul sur le dossier, en témoigne l’offre de 5M€ faite par Galatasaray…

L’an dernier, Amine Harit a été l’une des dernières recrues du mercato de l’OM. Avec la descente de Schalke 04 en Bundesliga 2, l’international marocain ne se voyait pas continuer l’aventure avec le club allemand. Pour le joueur passé par le centre de formation du PSG, ses débuts à Marseille ont été réussis avant de connaître une longue période de doute. Sa relation avec Jorge Sampaoli semblait même au point mort…

Finalement, Amine Harit a inversé la tendance. Il aura suffi d’un match pour relancer le Marocain qui se voit désormais rester à l’OM, malgré la remontée de Schalke 04 dans l’élite. Mais Pablo Longoria sait qu’il doit compter ses dépenses. Et pendant ce temps, l’OM voit la concurrence s’activer.

#Schalke - Ja, #Galatasaray würde gerne Amine #Harit verpflichten, bietet dem #S04 aber derzeit nur rund 5 Mio Euro, und diese wohl auch nicht komplett, sondern in Raten…Alles Dinge, die nicht unbedingt zu dem passen, was der Klub will!