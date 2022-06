Mercato - OM : Une offre à 25M€ lâchée pour cette star de Tuchel ?

Foot - Mercato - OM

Désireux de se construire une équipe compétitive pour la prochaine Ligue des champions, l’OM scrute le marché des transferts à la recherche de bonnes affaires. Le club phocéen serait attentif à la situation d’Hakim Ziyech, qui pourrait bien quitter Chelsea cet été. Mais Pablo Longoria pourrait bien voir cette piste filer en Serie A cet été.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM est désormais en quête de renforts afin de se bâtir une équipe compétitive. Jorge Sampaoli se serait montré plutôt clair auprès de Pablo Longoria. Ce dernier ne cesse de scruter le marché des transferts depuis, à la recherche des recrues idéales pour l’entraîneur argentin. Le président de l’OM serait donc attentif à la situation d’Hakim Ziyech ces derniers jours. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le Marocain pourrait bien quitter Chelsea dès cet été. Mais un autre club serait également sur le coup et il pourrait bien devancer l’OM prochainement.

🚨👥 #ACMilan and #Chelsea are working on a solution for #Ziyech: on the table an onerous loan with a buy clause (€20/25M). 🔴⚫ are aiming for a buy option, #CFC want obligation.📌 To facilitate the deal, 🔵 could pay part of the 🇲🇦's salary. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/joNlxvn5uh