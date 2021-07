Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à tenter un joli coup en Espagne ?

Publié le 12 juillet 2021 à 1h45 par La rédaction

Après avoir fait signer Konrad de la Fuente et Cengiz Under pour renforcer l’attaque olympienne, Pablo Longoria pisterait Oussama Idrissi, l’attaquant du FC Séville.

Pas de répit pour Pablo Longoria qui continue son gros travail sur le marché des transferts. Déjà six recrues officialisées après seulement un mois de mercato, et c’est loin d’être terminé. D’autres renforts sont attendus, et de nouvelles pistes sont à l’étude. Si l’OM a déjà recruté Konrad de la Fuente et Cengiz Under pour renforcer son attaque, ils ne seront peut-être pas les derniers. Car Pablo Longoria aurait ciblé un nouveau profil offensif.

L’OM suivrait Oussama Idrissi

D’après les informations du journaliste Hanif Ben Berkane, la direction olympienne observerait Oussama Idrissi, l’ailier du FC Séville. En manque de temps de jeu en Andalousie, le Marocain chercherait un point de chute afin de retrouver sa place en sélection. Un prêt avec option d’achat serait à l’étude. En revanche, Séville ne voudrait pas lâcher Oussama Idrissi même si Julen Lopetegui, l’entraîneur sévillan, ne semble pas emballé par son profil. Une décision devrait être prise dans les prochains jours.