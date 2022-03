Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à une menace de taille pour cet international français !

Publié le 27 mars 2022 à 20h10 par La rédaction

Ciblé par l’Olympique de Marseille en vue du prochain mercato estival, Jordan Veretout serait également dans les petits papiers de l’Inter.

L’histoire d’amour entre Boubacar Kamara et l’Olympique de Marseille arrive à son terme. Après six saisons professionnelles passées au sein de son club formateur, le milieu de terrain de 22 ans est en fin de contrat le 30 juin prochain, et ne devrait pas prolonger pas son aventure dans le club phocéen. Désireux de le remplacer par un joueur de qualité, Pablo Longoria cible notamment Jordan Veretout. L’international français est l’un des joueurs clés de l’AS Roma, et s’il pourrait être intéressé à l’idée de rejoindre l’OM, celui-ci susciterait également l’intérêt d’un géant italien.

L’Inter s’intéresse à Jordan Veretout