Mercato - OM : Une fake news est dévoilée sur le recrutement

En quête d'un milieu de terrain, l'OM aurait des vues sur un joueur de Bundesliga. Déjà annoncé dans le viseur de Pablo Longoria lors du dernier mercato estival, Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) serait dans les petits papiers du club marseillais. Du moins, c'est ce qu'annonce la presse allemande. Car en France, on annonce que cette piste ne serait pas d'actualité.

Jeudi dernier, Pablo Longoria avait annoncé la couleur pour le prochain mercato d'hiver. « Il y a des postes où on est un peu juste. Il y a aussi la situation particulière jusqu'à mi-février avec la CAN. On doit faire avec, et c'est pareil pour la blessure de Valentin Rongier » avait confié le président de l'OM.

Longoria aurait relancé une piste estivale ?

Justement, en raison de la blessure de Valentin Rongier et des absences de Pape Gueye ou encore d'Azzedine Ounahi, l'OM songerait à mettre la main sur un milieu de terrain. Peu utilisé par Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, Nadiem Amiri serait ciblé par Pablo Longoria selon Bild.

L'OM ne serait pas sur Amiri