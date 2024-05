Mercato - OM : Une erreur de casting balancée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc de l’OM en février dernier pour sauver la fin de saison après le fiasco Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset avait bien démarré sa mission avant de s’écrouler à son tour dans le sprint final. Et Jérôme Rothen s’est lâché mercredi soir en direct sur le bilan de l’ancien entraîneur-adjoint de Laurent Blanc à la tête de l’OM.

L’OM a vécu un exercice 2023-2024 particulièrement, durant lequel pas moins de quatre entraîneurs se sont succédés : Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso et enfin Jean-Louis Gasset, qui a donc assuré l’intérim jusqu’à la dernière journée de championnat. Et après des débuts prometteurs où il avait enchaîné les victoires, Gasset a finalement échoué dans la dernière ligne droite et n’a pas réussi à qualifier l’OM pour une coupe d’Europe l’an prochain.

« Il n’a rien apporté »

En direct au micro de RMC Sport mercredi, Jérôme Rothen a d’ailleurs chargé Jean-Louis Gasset pour son bilan à l’OM : « Jean-Louis Gasset, en termes de résultats, n’a rien apporté. Ils ont été dans la même lignée que les entraîneurs d’avant. Et encore, Marcelino avait fait mieux avant qu’il parte. J’étais sceptique sur Gasset, la seule chose qu’il a pu apporter c’est sur les premières semaines. Le club était très mal à son arrivée, il faut reconnaitre que la mission était compliquée. En très peu de temps, il a su remettre les têtes à l’endroit. Le problème, c’est que ça s’est vite arrêté. L’impact psychologique a duré quatre matches. À l’extérieur, il n’a jamais trouvé la bonne stratégie, il a failli comme les autres », lâche l’ancien joueur du PSG.

« Un échec quand il est numéro 1 »