Mercato - OM : Une énorme bataille attend Longoria pour ce crack

Thibault Morlain

Avec le départ de Gerson et la grosse blessure d'Amine Harit, Pablo Longoria va bouger cet hiver. Et à l'occasion du marché des transferts, l'OM pourrait notamment faire venir un nouveau milieu de terrain. Pour cela, les Phocéens regarderaient du côté de Lorient, étant sous le charme d'Enzo Le Fée. Mais attention à la grosse concurrence pour le joueur de 22 ans des Merlus.

Lorient surprend depuis le début de la saison. Les Merlus, actuels 5èmes de Ligue 1, peuvent notamment compter sur un très bon Enzo Le Fée. Le milieu de terrain de 22 ans compte 2 buts et 3 passes décisives. Des performances qui ne passent pas inaperçues pour celui qui est sous contrat jusqu'en 2024. Ainsi, dernièrement, il était annoncé que l'OM était intéressé par Le Fée. Mais pas seulement...

Attention à Nice...

Comme le10sport.com vous l'avait révélé, il y a du beau monde au rendez-vous pour Enzo Le Fée. En effet, l'OGC Nice et des clubs allemands sont auss intéressés par le joueur de Lorient. Et voilà que ce lundi, Footmercato vient confirmer tout cela. Nouveau directeur sportif des Aiglons, Florent Ghisolfi penserait bien à Le Fée pour un projet à long terme sur la Côte d'Azur.

... et au Bayer Leverkusen

Mais attention donc également à la concurrence venue de Bundesliga. Et en Allemagne, on retrouverait notamment le Bayer Leverkusen parmi les prétendants d'Enzo Le Fée. Pablo Longoria et l'OM sont prévenus, recruter le joueur de Lorient ne sera pas simple.