Mercato - OM : Une condition est fixée à Gasset ?

En fin de contrat en juin prochain, Jean-Louis Gasset est censé être seulement de passage à l’OM où sa mission consistait à redresser la barre après plusieurs semaines de flottement. Cependant, compte tenu de la réussite de l’ancien coach de l’ASSE, l’idée d’une prolongation est déjà évoquée. Frédéric Antonetti pose une condition.

Nommé sur le banc de l'OM pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset impressionne avec ses cinq victoires en cinq matches. A tel point qu'alors qu'il ne s'est engagé que pour une mission de courte durée jusqu'à la fin de la saison, l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG notamment, pourrait bien prolonger. Le débat est en tout cas lancé et pour Frédéric Antonetti, une qualification européenne pourrait devenir une condition.

«La logique veut qu'il poursuive avec l'OM, et encore plus s'ils se qualifient pour une Coupe d'Europe»

« S'il continue comme ça, la logique veut qu'il poursuive avec l'OM. Et encore plus s'ils se qualifient pour une Coupe d'Europe », estime le consultant de Canal+ dans les colonnes de L’EQUIPE , avant d’en rajouter une couche.

«Jean-Louis est juste concentré sur le prochain match»