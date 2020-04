Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une belle ouverture pour Zubizarreta avec cet ancien de Ligue 1 ?

Publié le 12 avril 2020 à 14h30 par A.M.

En grande difficultés financières, l'Olympique de Marseille va devoir se montrer inventif pour se renforcer cet été. Et cela pourrait notamment passer par des prêts. Dans cette optique, la solution Rony Lopes semble envisageable.

Contraint de vendre massivement afin de renflouer ses caisses et combler un déficit de 91M€, l'Olympique de Marseille sera en difficulté pour se renforcer cet été. Dans cette optique, plusieurs solutions s'offrent à Andoni Zubizarreta. Il sera possible de recruter des joueurs libres, de miser sur des jeunes dont la valeur n'est pas encore trop importante afin d'envisager une plus-value ou alors explorer le marché des prêts. C'est ainsi que la presse andalouse révélait récemment l’intérêt de l'OM pour Rony Lopes qui avait rejoint le FC Séville pour 25M€ l'été dernier en provenance de l'AS Monaco. Mais le Portugais ne s'est jamais réellement imposé au sein du club espagnol et se retrouvera donc sur le marché cet été à en croire un recruteur de Liga

Séville ouvert pour un prêt de Rony Lopes