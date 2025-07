Mercato - OM : Un transfert relancé par Guardiola ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec l’OM, Valentin Rongier est une des options de Côme pour renforcer son milieu de terrain. Le club italien est également intéressé par Maximo Perrone, prêté par Manchester City la saison dernière, mais il y aurait un gros écart entre la proposition de l’équipe entraînée par Cesc Fabregas et le montant demandé par celle de Pep Guardiola.

À un an de la fin de son contrat, Valentin Rongier va-t-il quitter l’OM ? Comme indiqué par RMC Sport, le milieu de terrain âgé de 30 ans a déjà refusé une offre de prolongation et les discussions en ce sens semblent au point mort. Dans ces conditions, un départ est envisageable et un club italien a justement entamé des discussions avec Marseille.

Rongier et Perrone, les deux options de Côme D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Côme est intéressé par Valentin Rongier et est en contact avec l’OM. L’autre option de l’équipe entraînée par Cesc Fabregas pour renforcer son milieu de terrain est Maximo Perrone, prêté par Manchester City la saison dernière.