Mercato - OM : Un transfert à 5M€ sème la panique à Marseille

En feu sur le mercato, l’OM continue de remodeler son effectif. Dans cette optique, le club phocéen a déjà recruté quatre nouveaux joueurs, mais continue également son dégraissage et devrait prochainement vendre annoncer la vente de Jonathan Clauss qui va s’engager à l’OGC Nice pour 5M€. Un transfert qui n’est pas du tout du goût de Jean-Charles De Bono.

Cet été, l'OM a lancé son mercato de façon très active, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Et pour cause, le club phocéen a déjà vendu Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Konrad de la Fuente, alors qu'Ismaïla Sarr semble très proche de Crystal Palace. Mais le prochain joueur à quitter l'OM pourrait être Jonathan Clause, tout proche d'un transfert à l'OGC Nice pour environ 5M€. Un montant qui ne convainc pas Jean-Charles de Bono.

La vente de Clauss pose question

« Jonathan Clauss c’est un international avec des qualités. Le lâcher pour 5M€, même s’il reste un an, c’est se diminuer au niveau de la qualité. On connaît ses passes décisives, son abattage, son niveau de placement et en plus il rentre dans le système de De Zerbi. Maintenant, si l’OM a vraiment besoin d’argent… Mais je trouve que 5M€ c’est vraiment peu ! Même si les dirigeants ont des griefs avec lui, tu peux trouver meilleur en plus », regrette l’ancien joueur de l’OM pour Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

«Un garçon comme Clauss aujourd’hui, ça vaut plus de 5M€»

« Pour revenir le dessus, je n’ai pas trop compris le discours qu’il y avait sur ce joueur-là. C’était l’un des meilleurs éléments de notre effectif, qu’on le veuille ou non. Il est sélectionné pour l’Euro, même s’il n’a pas joué. C’est une force. Mais s’en séparer pour 5M€, ça me fait peur, je me demande réellement si l’on va trouver mieux que ça. La problématique est là. Moi, un garçon comme Clauss aujourd’hui, ça vaut plus de 5M€. Même s’il a 32 ans. Il va surtout renforcer un concurrent direct, qu’on le veuille ou non Nice a fini devant nous. Ces 3 dernières années on était même à la lutte avec eux limite », ajoute Jean-Charles de Bono.