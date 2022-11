Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert à 26M€ échoue, voilà la vérité

Publié le 12 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Duje Caleta-Car a fini par quitter l’OM. Plus vraiment en odeur de sainteté sur la Canebière, le Croate a rejoint Southampton. Un départ en Premier League qui aurait pu intervenir il y a quelques mois déjà. En effet, Caleta-Car était proche de rejoindre Liverpool pour 26M€. Cela ne s’est finalement pas fait et le principal intéressé en a dit plus sur le sujet.

Du côté de l’OM, on doit se mordre les doigts de cette opération. En janvier 2021, Liverpool proposait un gros chèque pour Duje Caleta-Car. A la recherche d’un défenseur central, les Reds offraient alors 26M€ à Pablo Longoria pour recruter le Croate. Une très grosse somme, mais au final, le transfert ne s’est pas fait. Caleta-Car est alors resté à l’OM, où il est devenu un indésirable. Et lors du dernier mercato estival, il a été transféré à Southampton… pour 8M€.

« Il y avait quelque chose entre Marseille et Liverpool »

L’OM a ainsi perdu gros avec Duje Caleta-Car en l’empêchant de rejoindre Liverpool en janvier 2021. Mais pourquoi cette opération ne s’est-elle pas réalisée ? Dans un entretien pour Hampshire Live , le désormais joueur de Southampton est revenu sur ce transfert avorté, avouant alors : « C'est arrivé très vite. Vous savez, ils avaient beaucoup de joueurs blessés - des défenseurs centraux - alors mon agent m'a appelé et m'a dit que Liverpool était intéressé. Ils sont différents et je voulais les rejoindre parce que Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde. Mais cela ne s'est pas fait. Il y avait quelque chose entre Marseille et Liverpool, mais je ne veux pas en parler ».

« Tous les joueurs rêvent de venir ici et d'y jouer »