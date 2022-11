Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un signal fort envoyé pour ce transfert à 2M€ ?

Publié le 9 novembre 2022 à 07h45

La rédaction

Poussé vers la sortie lors du mercato estival, Nemanja Radonjic a rebondit au Torino, où il réalise des belles choses depuis le début de la saison. Ça sent d’ailleurs très bon pour l’Olympique de Marseille, qui pourrait récupérer près de 2M€ d’un départ définitif du Serbe, qui peut compter sur le soutien d’Ivan Juric.

S’il y a certains indésirables pour qui ça ne marche pas très fort, Nemanja Radonjic semble renaitre depuis son départ de l’OM. L’ailier est l’un des titulaires indiscutables du Torino, même si pour le moment son compteur buts reste bloqué à 3 réalisations, dont une seule en Serie A.

« Face à un fort il ne touche pas la balle, face à un faible, il s’amuse »

Interrogé sur le faible rendement du joueur prêté par l’OM ce mardi, Ivan Juric a dressé un constat assez clair. « Je dois dire que je le juge surtout par rapport aux défenseurs qu’il affronte » a expliqué le coach du Torino, en conférence de presse. « Je le vois à l’entrainement, face à un fort il ne la touche pas. Face à un faible, il s’amuse ».

« Il est sur la bonne route et je vous assure qu’il montrera toute l’étendue de son potentiel »