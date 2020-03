Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un sauveur inattendu pour le projet McCourt ?

Publié le 26 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM devra absolument vendre l’été prochain, Duje Caleta-Car disposerait d’une très grosse cote sur le marché qui pourrait clairement arranger les finances de Frank McCourt.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM se trouve dans une situation financière très délicate, et le club phocéen devrait d’ailleurs présenter un déficit de 90M€ en fin de saison. Une situation qui place l’OM dans une situation très délicate vis-à-vis du fair-play financier, et pour limiter la casse, Andoni Zubizarreta devra vendre un ou plusieurs éléments lors du prochain mercato. Mais qui ?

Caleta-Car pourrait rapporter gros…

Comme l’a récemment révélé 90 min, Duje Caleta-Car serait l’un des joueurs de l’OM les courtisés sur le marché des transferts. Le défenseur central croate intéresserait Manchester United et Manchester City, et cette concurrence pourrait faire grimper les enchères dans ce dossier l’été prochain. En cas de très grosse vente, Duje Caleta-Car pourrait donc faire beaucoup de bien à l’OM.