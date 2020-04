Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un sacrifice évalué à 32M€ pour cet été ?

Publié le 13 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

L’OM est dans le rouge, présentant un déficit de 91M€. Pour remédier à ses problèmes de trésorerie, le club phocéen pourrait en partie compter sur la valeur marchande de Boubacar Kamara, sa pépite étant dans le viseur de Manchester City.

Boubacar Kamara (20 ans) dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 qu’il a prolongé en août dernier. Un signe fort de la part de la direction de l’OM de blinder sa pépite afin de repousser les avances des clubs intéressés par le profil de l’international espoir français. Cependant, l’OM n’est pas au mieux au niveau de ses finances ces dernières années. Actuellement, le club phocéen présenterait un déficit de 91M€ et est toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du Fair-Play financier. Et alors que l’OM pourrait s’asseoir sur 30M€ si Canal + et BeIN Sports ne payaient pas la traite du mois de juin pour les droits télé, la direction marseillaise se trouverait dans une solution critique. Kamara pourrait venir à la rescousse de son club.

Guardiola offrirait 32M€ à l’OM pour Boubacar Kamara !