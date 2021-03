Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort à 18M€ se précise pour l’été prochain !

Publié le 16 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Prêté par le Bayern Munich avec une option d’achat fixée à 18M€, Mickaël Cuisance ne sera pas retenu par le club allemand l’été prochain. Une aubaine pour l’OM…

« Cuisance est un joueur qu'on avait étudié même avant de venir. Il a énormément de capacités. Aujourd'hui, il est bien entré, il a marqué et pour nous c'est un début. On a des échanges quotidiens, lui aussi réfléchit à la possibilité mais s'il y a moyen de trouver un compromis pour qu'il reste, oui, nous le souhaitons », indiquait récemment Jorge Sampaoli, et le nouvel entraîneur de l’OM a donc déjà pris position pour l’avenir de Mickaël Cuisance dont le prêt est assorti d’une option de 18M€. D’ailleurs, l’OM ne devrait pas être trop contrarié s’il souhaite lever cette option d’achat auprès du Bayern Munich.

Le Bayern ne regrettera pas Cuisance

En effet, comme l’a révélé Goal lundi, le Bayern Munich ne regrettera absolument pas Mickaël Cuisance si l’OM décidé de le recruter définitivement lors du prochain mercato estival. En clair, vu que Sampaoli semble déjà décidé à conserver le milieu offensif français, ce dossier semble déjà se préciser pour l’été prochain.