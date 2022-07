Foot - Mercato - OM

OM : L'énorme message du clan Luan Peres après son transfert

Publié le 30 juillet 2022 à 21h15 par Quentin Guiton

Pour renflouer ses caisses, l’OM doit absolument vendre durant ce mercato. Plusieurs joueurs ont donc été liés à un départ. Et Luan Peres a été sacrifié. Un an après son arrivée, le défenseur brésilien a signé pour 5M€ au Fenerbahçe. Après le message d’adieu de Peres aux supporters de l’OM, c’est sa femme qui a tenu à rendre hommage à la ville de Marseille…

Frank McCourt a été très clair avec Pablo Longoria. Selon L’EQUIPE , il veut que l’OM vende des joueurs cet été afin de pouvoir s’autofinancer à l’avenir. Dès lors, Longoria aurait plusieurs joueurs en ligne de mire, comme Duje Caleta-Car, Alvaro ou Pol Lirola. Bamba Dieng pourrait lui aussi être sacrifié, lui qui bénéficie d’une belle cote sur le marché. Fribourg aurait d’ailleurs déjà proposé une offre de 8M€. Cependant, l’OM en espèrerait le double. Mais Pablo Longoria peut déjà se satisfaire de la vente d’un joueur.

Peres au Fenerbahçe

En effet, Luan Peres a été officiellement vendu au Fenerbahçe pour 5M€. Un an seulement après son arrivée à l’OM, le défenseur brésilien s’offre un nouveau défi en Turquie. Le joueur a d’ailleurs tenu à envoyer un dernier message aux supporters marseillais avant de partir. Dans ses propos, on sent Peres ému et marqué par son passage à l’OM.

