Mercato - OM : Un premier départ se précise sérieusement !

Publié le 29 janvier 2020 à 11h30 par A.M.

Bien calme depuis l’ouverture du mercato, l’OM pourrait enfin connaître un premier mouvement dans les prochaines heures. Florian Chabrolle est effectivement sur le départ.

« On n’a pas de nouvelles pour un prêt le concernant. Il y a du monde devant lui au milieu, mais c’est la vie d’un jeune. C’est dommage qu’on n’ait pas eu une autre issue pour lui . » Interrogé sur la situation de Florian Chabrolle, André Villas-Boas a récemment avoué sa déception de ne pas avoir trouvé de solutions pour le jeune milieu de terrain barré par la concurrence dans son secteur de jeu. Toutefois, une bonne surprise pourrait bien être annoncée dans les prochaines heures.

Vers un prêt de Chabrolle ?