Mercato - OM : Un phénomène claque la porte et se justifie

Initialement prêté par l’OM en Turquie à l’été 2022, Oussame Targhaline ne sera finalement resté que quelques mois à Alanyaspor. En effet, en janvier 2023, le Marocain rompt son contrat avec le club phocéen pour signer au Havre. Au final, Targhalline n’aura pas vraiment eu l'occasion de briller à Marseille. Faute de temps de jeu à l’OM, il a préféré aller en chercher ailleurs, ce qui explique ses envies d’ailleurs.

En 2020, l’OM était parti chercher Oussama Targhalline du côté de Maroc, à l’Académie Mohammed VI. Le fait est qu’au total, le milieu de terrain n’aura joué que 3 matchs avec le club phocéen. Même si Jorge Sampaoli l’appréciait énormément à Marseille, Targhaline n’a que très peu joué. C’est pour cela qu’il a préféré poursuivre sa carrière ailleurs, d’abord en étant prêté en Turquie puis en rompant son contrat avec l’OM en janvier 2023 pour s’engager avec Le Havre.

« Dans ma tête, je voulais être titulaire »

Au cours d’un entretien accordé à So Foot, Oussama Targhalline a justifié ses envies de départ de l’OM. Le désormais joueur du Havre a alors confié : « Je serais resté si Sampaoli était resté ? Non, et je lui avais déjà dit. La décision était déjà prise alors qu’il m’avait même dit qu’il me donnerait un petit peu plus de temps de jeu. Pour moi, c’était le moment. Dans ma tête, je voulais être titulaire et apporter ce que j’avais appris. J’avais conscience du club où j’étais, des joueurs qu’il y avait devant moi. Moi aussi, j’avais envie d’être important. Je ne voulais plus être sur le banc. J’étais impatient, en fait, de montrer des choses. Pourtant, j’aurais pu me dire que oui, j’étais joueur de l’OM, dans une ville où il fait beau… Pourquoi avoir choisi Alanyaspor ? Pour Francesco Farioli. Il me voulait, on a échangé, j’ai reçu des extraits de match de son équipe et j’ai dit oui tout de suite. Sans hésiter. Après un an d’apprentissage avec Sampaoli, c’était l’étape parfaite ».

« Le Havre a fait une proposition intéressante »

Oussama Targhalline a ensuite ajouté : « Il faut savoir que quand tu es jeune et prêté, les dirigeants ne se comportent pas avec toi comme ils peuvent se comporter avec un joueur propriété du club ou un joueur confirmé prêté. Ça, je l’ai appris en partant en prêt et à mon retour à Marseille, je n’ai pas eu envie de revivre cette situation, donc j’ai demandé à être vendu. Ça a été un peu compliqué, ça a duré plusieurs semaines, mais à la fin, Le Havre a fait une proposition intéressante et ce qu’il me fallait : de la stabilité, dans un environnement sain, où on prend soin des jeunes et où ils ont une place pour progresser »