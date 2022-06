Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau dossier bouillant se précise après l’échec Witsel

Publié le 22 juin 2022 à 17h10 par Axel Cornic

Après l’échec Axel Witsel, Pablo Longoria semble décidé à boucler l’arrivée d’un autre milieu de terrain avec Jordan Veretout. Plus dans les plans de José Mourinho à l’AS Roma, l’international français semble se rapproche de plus en plus de l’Olympique de Marseille, même si d’autres clubs comme l’OL et l’AS Monaco continueraient de pousser.

Cherche désespérément milieu de terrain. Alors que quasiment tout le monde savait à l’Olympique de Marseille que Boubacar Kamara ne prolongerait pas, sa succession n’a pas été engagée plus tôt et Pablo Longoria a déjà essuyé un échec cuisant avec Axel Witsel. Alors que nous vous avons révélé en exclusivité cette piste sur le10sport.com, le milieu belge semble avoir décidé de rejoindre Diego Simeone à l’Atlético de Madrid. Ainsi et alors que Jorge Sampaoli militait pour un milieu défensif brésilien, le président de l’OM souhaiterait miser sur Jordan Veretout, pour qui une offre de 8M€ aurait déjà été formulée cet hiver.

L’OM grand favori du dossier Veretout