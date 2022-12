Mercato - OM : Un joueur du Real Madrid va débloquer un transfert de Longoria

Hugo Chirossel

Dans l’optique de recruter un latéral droit supplémentaire, Pablo Longoria aurait notamment un œil sur Rick Karsdorp. Ce dernier est en instance de départ du côté de l’AS Roma, qui serait d’ailleurs proche de trouver son remplaçant. Ce qui pourrait débloquer une possible arrivée du Néerlandais, sous contrat jusqu’en juin 2025, à l’OM.

Si Jonathan Clauss a répondu présent pour ses premiers mois à l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur du RC Lens n’a pas vraiment de doublure. Peu utilisé par Igor Tudor, Issa Kaboré n’a pas convaincu, lui qui est prêté avec option d’achat par Manchester City. Pablo Longoria lorgnerait donc un latéral droit supplémentaire.

Karsdorp dans le viseur de l’OM

Le président de l’OM serait notamment intéressé par Rick Karsdorp. José Mourinho ne compte plus sur le Néerlandais, sous contrat jusqu’en juin 2025. Un départ de l’AS Roma lors du prochain mercato hivernal est à l’ordre du jour, d’autant plus que les Giallorossi seraient proches de tenir son remplaçant.

L’AS Roma tient son remplaçant