Mercato - OM : Un international argentin aurait pu tout changer pour Villas-Boas !

Publié le 8 février 2021 à 3h15 par A.M.

Mécontent du recrutement d'Olivier Ntcham, André Villas-Boas souhaitait visiblement recruter Manuel Lanzini selon la presse anglaise.

« J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris ». Voilà le message lâché par André Villas-Boas en conférence de presse mardi dernier. Frustré du recrutement d'Olivier Ntcham, qu'il a appris dans les médias après avoir refusé son profil, le technicien portugais a donc posé sa démission.

Villas-Boas voulait Lanzini

Mais jusque-là, le joueur voulu par André Villas-Boas était inconnu. Ce dimanche, le Sun a levé le mystère révélant que le Lusitanien avait fait le forcing pour attirer Manuel Lanzini. Et afin d'y parvenir, le désormais ex-entraîneur de l'OM souhaitait réaliser une opération avec Morgan Sanson, envoyant son milieu terrain à West Ham afin de récupérer le prêt de l'international argentin. C'est finalement Olivier Ntcham qui a débarqué. La suite on la connaît...