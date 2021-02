Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande star est prête à venir !

Publié le 8 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, Sergio Ramos envisagerait de plus en plus une arrivée libre au sein du PSG. Explications.

En cette période délicate sur le plan financier pour l’ensemble des clubs, le PSG est à l’affût du moindre bon coup sur le marché des transferts pour l’été prochain. Plusieurs éléments de renom arrivant en fin de contrat dans leurs clubs respectifs tels que Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore David Alaba sont d’ailleurs annoncés dans le viseur de Leonardo depuis plusieurs mois. Mais le PSG serait surtout bien positionné pour une star du Real Madrid…

Ramos prêt à venir au PSG ?

Comme l’a annoncé AS dimanche, Sergio Ramos aurait lancé un ultimatum à la direction du club merengue pour sa prolongation de contrat, et le défenseur espagnol aurait même savoir à son président qu’il commencerait à écouter les offres de ses courtisans si la situation n’évolue pas. Et comme le média espagnol rappelle que le PSG fait partie des prétendants les mieux positionnés dans ce dossier, une arrivée de Sergio Ramos semble clairement envisageable.