Mercato - OM : Un gros transfert tombe à l’eau ?

Pierrick Levallet

Avec les nombreux départs pour la CAN, l'OM est rapidement passé à l'action sur le mercato cet hiver. Le club phocéen a déjà fait venir trois nouveaux joueurs dans l'effectif de Gennaro Gattuso et ne compterait pas s'arrêter là. Pablo Longoria penserait notamment à Giovanni Reyna. Mais le Borussia Dortmund réclamerait bien plus que ce que l'OM a pu proposer jusqu'à présent.

Très actif sur le mercato depuis le 1er janvier, l’OM ne compterait pas en rester là. Avec les nombreux joueurs qui sont partis disputer la CAN, le club phocéen prévoirait encore quelques coups sur le marché. Pablo Longoria penserait notamment à mettre la main sur un nouvel élément créatif. Et dans cette optique, il regarderait du côté de la Bundesliga.

L’OM en pince pour Giovanni Reyna

En effet, l’OM serait intéressé par les services de Giovanni Reyna. Loin d’être titulaire au Borussia Dortmund, l’international américain pourrait débarquer sur la Canebière pour se relancer. Pablo Longoria aurait même déjà dégainé dans ce dossier. Mais le club allemand estimerait la proposition marseillaise assez faible.

«Les offres que Dortmund a reçues ne sont pas assez bonnes»