OM : Un gros indice tombe pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo

Publié le 24 août 2022 à 18h10 par La rédaction

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux s’emballent concernant un transfert de Cristiano Ronaldo à l’OM. Plusieurs personnalités ont ainsi tweeté, afin de militer pour une arrivée de la star portugaise en Ligue 1, et dans la cité phocéenne. Et un nouvel indice serait arrivé dans ce dossier…

Le mercato de Cristiano Ronaldo n’a pas fini de faire parler. Encore une fois sur le banc lors du match de gala entre Manchester United et Liverpool en Premier League ce dimanche, la star portugaise chercherait une porte de sortie depuis plusieurs semaines. L’attaquant des Red Devils était ainsi annoncé sur le départ, et depuis quelques jours, les réseaux sociaux, et notamment Twitter , s’enflamment concernant une arrivée de CR7 à l’Olympique de Marseille. Et un nouvel indice pourrait bien être arrivé…

Jorge Mendes actuellement à Marseille ?

Ainsi, comme révélé par le journaliste Florent Torchut, Jorge Mendes serait actuellement à Marseille. Une de ses sources sur place aurait ainsi affirmé que l’agent de Cristiano Ronaldo se trouvait actuellement dans la cité phocéenne. De quoi raviver encore un peu la folle rumeur envoyant la star portugaise à l’OM…

Plusieurs personnalités poussent pour Cristiano Ronaldo

Par ailleurs, depuis quelques heures, les avis fusent sur les réseaux sociaux concernant une arrivée de Cristiano Ronaldo à l’Olympique de Marseille. Ainsi, Djibril Cissé, Eric Di Meco ou encore Samir Nasri seraient actuellement en train de militer pour une arrivée du Portugais au Vélodrome. Une chose est sûre : le feuilleton de l’avenir de Cristiano Ronaldo risque d’être suivi de très près sur le Vieux Port…