Mercato - OM : Un gros buteur a baissé son salaire pour venir !

Publié le 2 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Passé par l’OM durant la saison 2016-2017, Bafétimbi Gomis revient sur cette expérience très particulière à ses yeux et indique qu’il avait baissé son salaire pour venir.

Si Arkadiusz Milik semble avoir déjà trouvé ses marques en inscrivant deux buts pour ses deux seules titularisations avec l’OM en championnat, le projet McCourt désespérait de retrouver un grand buteur depuis… Bafétimbi Gomis ! En effet, ce dernier avait été prêté à l’OM par Swansea durant la saison 2016-2017, et il avait terminé avec 21 buts au compteur. Interrogé par So Foot , Gomis est revenu sur cette expérience et précise au passage qu’il avait baissé son salaire pour débarquer à l’OM.

« Aucun autre club n’aurait pu me donner ce que l’OM m’a donné »