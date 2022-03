Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un grand nom ouvre la porte au projet McCourt !

Publié le 4 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Passé par l’OM lors de la saison 2015-2016, Edouard Mendy n’exclut pas de revenir un jour au sein du club phocéen même s’il évolue désormais dans un autre monde avec Chelsea.

Après une saison de chômage, Edouard Mendy (30 ans) débarquait à l’OM en 2015 pour intégrer le groupe en CFA, mais très vite, le gardien sénégalais a eu l’occasion de s’entraîneur avec l’équipe première. Et même s’il a depuis parcouru un très grand chemin avec son statut de titulaire avec Chelsea et en sélection du Sénégal, Mendy a confié dans les colonnes d’Onze Mondial qu’il pourrait potentiellement envisager de revenir à l’OM avant la fin de sa carrière.

« On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve »