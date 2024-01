Mercato - OM : Un entraineur voulait signer !

Arnaud De Kanel

Avant l'arrivée de Marcelino, il avait été question d'une signature de Paulo Fonseca. Déjà évoqué comme une priorité par le 10Sport.com dès l'été dernier, l'entraîneur actuel du LOSC avait attiré l'attention de Pablo Longoria, mais le club lillois a réussi à le retenir contre son gré car le coach portugais était partant pour signer à l'OM.

Pour remplacer Igor Tudor, l'OM avait envisagé plusieurs options. Son premier choix semblait pencher vers Marcelo Gallardo, mais les discussions n'ont pas abouti. Pablo Longoria s'était donc tourné vers un autre profil de la Ligue 1 : Paulo Fonseca. Comme indiqué précédemment par le 10Sport.com , le Portugais avait reçu une proposition de l'OM et semblait disposé à rejoindre Marseille. Cependant, le LOSC a refusé de le libérer.



Mercato - OM : Longoria a ciblé sa grande priorité https://t.co/zeAw1PC0Hg pic.twitter.com/wk9hNxCUkS — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Fonseca voulait venir

C'est en tout cas ce qu'indique La Minute OM sur X . Le compte spécialisé dans l'actualité du club phocéen précise que Paulo Fonseca voulait signer à l'OM cet été mais que le LOSC avait fait barrage. Par respect pour son employeur, le Portugais n'avait pas souhaité aller au clash. Il se pourrait que la porte s'ouvre à nouveau cet été selon Mohamed Toubache-Ter. Reste à voir ce que l'OM décidera de faire avec Gattuso...

«Il y a eu des offres concrètes»