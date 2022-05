Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Divorce presque confirmé avec Steve Mandanda ?

Publié le 27 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Interrogé sur l’épineux cas Steve Mandanda et son avenir incertain à l’OM, Pablo Longoria a lâché une réponse relativement troublante et qui semble jeter un froid sur le futur de l’emblématique gardien phocéen.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Steve Mandanda (37 ans) sera-t-il toujours au club la saison prochaine ? L’international français ne semble pas avoir bien vécu la concurrence donc il a fait l’objet ces derniers mois avec Pau Lopez, et à en croire les dernières tendances, l’OGC Nice ferait d’ailleurs le forcing pour recruter Mandanda cet été. Pablo Longoria, le président de l’OM, a été relativement flou à ce sujet dans un entretien accordé à RMC Sport.

« Une question à laquelle nous devons réfléchir »

« Mandanda va-t-il partir ? Il a un contrat avec le club. C’est un joueur très important. Il a joué un rôle très important en fin de saison pour le bien du groupe, la performance. Le niveau de performance de Pau (Lopez) tout au long de la saison est extraordinaire. Pendant un moment, il a été le gardien en Europe avec le plus de clean-sheet. Comme dirigeant, je suis fier d’avoir cette concurrence entre les gardiens, d’avoir des gardiens d’un niveau aussi extraordinaire. Mais c’est une question à laquelle il faut qu’on réfléchisse: quel est le rôle du gardien ? La gestion des gardiens est l’un des problèmes les plus difficiles à résoudre dans le football actuel. Il y a vingt ans, on avait un rôle de gardien très clair et un rôle de deuxième gardien. Depuis cinq ans, la donne n’est plus tout à fait la même. Et dans beaucoup de clubs européens, notamment de haut niveau, ce type de gestion est très compliqué à mettre en place. Prenons l’exemple de l’Inter, avec Handanovic et Radu. Radu, il joue un match de toute la saison à cause d’une erreur importante. Quelle est la meilleure gestion des gardiens de football ? C’est difficile de répondre à cette question », a expliqué Longoria, qui n’exclut donc aucune issue quant au feuilleton Mandanda à l’OM.