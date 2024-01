Mercato - OM : Un attaquant XXL va snober Marseille ?

Jean de Teyssière

Sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin prochain, Anthony Martial ne devrait pas être conservé par le club mancunien. Arrivé en Angleterre en 2015 en provenance de l'AS Monaco, il figurait à l'époque parmi les plus grands espoirs du football français mais n'a jamais semblé être en mesure de répondre aux attentes placées en lui. Ces derniers jours, une rumeur envoyant Martial à l'OM a surgi mais le natif de Massy devrait voguer vers d'autres horizons.

L'OM est actif sur le mercato hivernal et a déjà vu Jean Onana rejoindre ses rangs. D'autres joueurs pourraient aussi arriver prochainement en Provence mais l'OM risque tout de même d'avoir du mal à attirer un grand nom du football français...

Martial intéressé par l'Arabie saoudite

Selon Caught Offside , Anthony Martial pourrait succomber aux chants des sirènes venant d'Arabie saoudite. L'international français ne serait pas insensible à l'intérêt que lui portent certains clubs saoudiens. Pour autant, l'ancien Monégasque ne devrait pas se précipiter et attendrait d'autres offres.

Martial n'ira pas à l'OM et attend des offres venant d'Angleterre