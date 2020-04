Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du club ferme la porte à Villas-Boas !

Publié le 26 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que son passage à l’OM n’a pas été une franche réussite, Rémy Cabella laisse clairement entendre qu’il ne reviendrait pas au sein du club phocéen.

Passé par l’OM entre 2015 et 2018 avant de rejoindre l’ASSE (d’abord sous la forme d’un prêt, puis définitivement transféré), Rémy Cabella (30 ans) n’aura pas forcément marqué les esprits au Vélodrome. Le milieu offensif français, qui évolue désormais à Krasnodar en Russie, avait rapidement été mis de côté à l’arrivée de Rudi Garcia. Et Cabella peut-il aujourd’hui envisager un retour à l’OM ? Interrogé à ce sujet sur un live Instagram, l’international français a semblé fermer la porte à André Villas-Boas.

« Ça va être un peu compliqué »