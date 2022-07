Foot - Mercato - OM

OM : Un accord est annoncé pour le transfert d’Amine Harit

Publié le 23 juillet à 23h45 par La rédaction mis à jour le 23 juillet à 23h48

Très actif sur ce marché des transferts, l'OM a déjà officialisé six recrues, et Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le président phocéen est toujours à la recherche d'un milieu offensif capable de dynamiser l'attaque et songerait à rapatrier Amine Harit, qui a fait son retour à Schalke 04 après son prêt sur la Canebière. Mais le Marocain semble prendre le chemin de la Turquie.

Pablo Longoria continue de se démener pour renforcer au mieux l'OM. Six nouvelles recrues sont à signaler dans ce mercato estival, mais une seule dans le secteur offensif, incitant le président du club phocéen à s'activer. Amine Harit, pisté par l'OM, semble de son côté s'éloigner.

Harit vers la Turquie

Un temps annoncé à l'OM, le Marocain serait en route vers la Turquie. Selon le média SporArena , Schalke 04 et Galatasaray seraient tombés d'accord pour un transfert estimé à 5M€, payable sur trois saisons. Amine Harit pourrait percevoir un salaire annuel de 2,7M€.

Une piste en moins pour l'OM

Pablo Longoria devra continuer à se creuser la tête pour trouver le prochain meneur de jeu marseillais. Alors qu'Amine Harit semblait être le favori pour suppléer Dimitri Payet, le Marocain devrait s'engager avec Galatasaray. Également visé, Claudinho vient tout juste de prolonger avec le Zénith Saint-Pétersbourg et ne prendra pas le chemin de l'OM.