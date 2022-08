Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor a lancé un terrible ultimatum à Amavi

Publié le 11 août 2022 à 11h10 par Thomas Bourseau

Entraîneur de l’OM, Igor Tudor semblait initialement compter sur Jordan Amavi pour cette saison. Du moins, au vu du début de la préparation de l’Olympique de Marseille, le latéral gauche bénéficiait de temps de jeu. Finalement, une grosse brouille a redistribué les cartes. D’ailleurs, Tudor aurait menacé Amavi.

Tout avait pourtant relativement bien commencé pour Jordan Amavi à la reprise de l’entraînement avec l’OM en juillet dernier. Après un prêt de six mois à l’OGC Nice, le latéral gauche a retrouvé Marseille cet été et a même pris part aux trois premiers matchs de préparation du club phocéen sous la houlette du nouveau coach Igor Tudor.

« Tant que je sera là, tu ne joueras plus jamais »

Cependant, la relation entre Jordan Amavi et Igor Tudor a pris un énorme tournant lors du stage en Angleterre dans le complexe de St Georges Park comme L’Equipe le souligne dans ses colonnes du jour ce jeudi. En pleine séance d’entraînement, le défenseur et l’entraîneur ont pris part à une joute verbale qui a été intense au point que Tudor aurait adressé le message suivant à Amavi. « Tant que je serai là, tu ne joueras plus jamais » . Ça a le mérite d’être clair.

Mercato - OM : A peine arrivé, Alexis Sanchez interpelle déjà Tudor https://t.co/yMoQPo0TSh pic.twitter.com/zAXotRxSMp — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

Barré par Tudor à l’OM, Amavi doit-il partir ?

Igor Tudor se met donc en travers de la route de Jordan Amavi qui est toujours en quête de temps de jeu. Afin de ne pas revivre la même situation qu’avec Jorge Sampaoli lors de la première partie de saison de l’exercice précédent, Amavi pourrait donc prendre la décision de trouver un nouveau point de chute après l’OGC Nice. Reste désormais à savoir lequel…