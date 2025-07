Mercato - OM : Transfert de folie annoncé en Italie !

Une nouvelle piste est annoncée à l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. Plusieurs sources ont en effet évoqué un intérêt prononcé pour Timothy Weah, ancien du Paris Saint-Germain qui évolue actuellement à la Juventus. Mais si à Turin on serait vendeur, il ne sera pas si simple de trouver un terrain d’entente.

Facundo Medina à peine arrivé, l’OM travaillerait déjà sur sa prochaine recrue. Elle pourrait venir d’Italie et plus précisément de Turin, puisque L’Equipe comme RMC Sport ont récemment parlé de contacts avec la Juventus pour Timothy Weah. Ce dernier ne rentrerait pas dans les plans d’Igor Tudor et serait poussé vers la sortie.