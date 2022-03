Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est relancé pour l’avenir de Saliba !

Publié le 5 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba paraît hors de portée sur le plan financier pour Pablo Longoria. Pourtant, le président marseillais n’exclut pas de le conserver...

« Aujourd’hui je peux seulement dire que je suis heureux à l’OM, j’aime la ville, le club, les supporters. Après ce qui va se passe dans 6 mois je ne sais pas », indiquait William Saliba fin février au sujet de son avenir très incertain, alors que le défenseur central de 20 ans est prêté sans option d’achat à l’OM par Arsenal. La valeur marchande conséquente de Saliba semble trop importante pour les finances actuelles de l’OM, mais dans un entretien accordé à La Provence vendredi, Pablo Longoria a affiché un discours plutôt serein sur ce dossier.

« Saliba est très bien ici »