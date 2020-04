Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Droits TV… La galère continue pour Eyraud !

Publié le 7 avril 2020 à 14h30 par La rédaction

Jacques-Henri Eyraud doit composer avec de nouveaux soucis. Entre les intentions de départ de Thauvin et le manque à gagner des droits TV, l’OM n’est pas au mieux.

Les galères continuent à Marseille. En grande difficulté financière, l’OM cherche désespérément le moyen de s’en sortir, entre grosses ventes et recherche d’investisseurs potentiels. Les dirigeants de l’OM ont sûrement poussé un soupir de soulagement en apprenant la suspension du fair-play financier pour la saison prochaine, cependant le club n’est toujours pas tiré d’affaire. Et avec le changement des droits TV lié à la crise sanitaire mondiale du Coronavirus, les galères ne font que commencer…

Thauvin et droits TV, les deux premiers soucis

Car en effet, la direction de l’OM aurait pu compter sur les revenus des droits TV pour essayer de se sortir doucement mais sûrement de la galère financière actuelle. Pourtant, avec les nouveaux droits TV, le club ne peut plus réellement compter là-dessus. De plus, Florian Thauvin est venu apporter son grain de sel à cette situation déjà difficile, puisque ce dernier pourrait envisager de partir libre à la fin de son contrat, dans un an, et donc en transfert gratuit. Égoïsme ou coup de poker pour obtenir une prolongation ou un départ cet été ? Difficile à dire, toujours est-il que Jacques-Henri Eyraud est dans une situation compliquée, et va devoir composer avec toutes ces galères pour redresser le club. Si les futures ventes de Lopez et Sanson pourraient permettre au club de renflouer les caisses, le dossier Thauvin pourrait hanter encore un long moment la direction marseillaise…