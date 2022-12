Mercato - OM : Terrible nouvelle pour Longoria avec cette révélation du Mondial

Hugo Chirossel

Le parcours du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 a permis à certains de ses joueurs de se révéler. C’est notamment le cas de Sofyan Amrabat, dont les performances n’auraient pas échappé à Pablo Longoria et à l’OM. En revanche, si le milieu de terrain de la Fiorentina est sous contrat jusqu’en juin 2024, son club a une option pour le prolonger automatiquement d’une année supplémentaire.

Pablo Longoria est à la recherche de renforts pour le mercato hivernal. Parmi les pistes étudiées par le président de l’OM, il y aurait notamment celle menant à Sofyan Amrabat. Ce dernier a été un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde 2022, dont les performances ont aidé le Maroc à se hisser jusqu’en demi-finale.

Amrabat a plusieurs prétendants

Plusieurs clubs seraient intéressés par le milieu de terrain âgé de 26 ans. En plus de l’OM, Liverpool, Tottenham et l’Atlético de Madrid seraient sur le coup. La concurrence s’annonce rude pour Pablo Longoria, d’autant plus que la Fiorentina réclamerait environ 40M€ pour s’en séparer.

Une option pour le prolonger jusqu’en 2025