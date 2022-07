Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda dit tout sur son transfert à Rennes

Publié le 11 juillet 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Gardien emblématique de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a quitté la cité phocéenne afin de rejoindre la Bretagne. L’international français s’est engagé pour deux saisons avec le Stade Rennais, afin de pouvoir disputer la prochaine saison dans la peau d’un titulaire après la concurrence avec Pau Lopez. Présenté ce lundi, le portier de 37 ans est revenu sur son choix.

Une page se tourne à Marseille. Malgré une pige d’une saison du côté de Crystal Palace, Steve Mandanda s’est imposé en quinze ans comme une légende du côté de l’OM, lui qui totalise 613 matches sous le maillot olympien, recordman d’apparitions. Mais avec l’arrivée de Pau Lopez l’été dernier, l’international français a vu sa situation se dégrader sur la Canebière, l’incitant à plier bagage sur ce marché des transferts afin de retrouver une place importante ailleurs. Le Stade Rennais a donc décidé de recruter Steve Mandanda pour les deux prochaines saisons, un choix sur lequel est revenu le joueur de 37 ans ce lundi.

« J’ai beaucoup réfléchi à ma situation à Marseille »

« Ça a été un choix mûrement réfléchi. J’ai eu les premiers contacts à la fin de saison. Ensuite, j’ai vu le coach. J’ai beaucoup réfléchi à ma situation à Marseille. Il y a ici un projet très ambitieux. Je devais être convaincu que j’avais encore cette envie d’être performant, de gagner et d’aider le club. Donc je les ai rappelé pour les accepter de venir. Je suis très content d’être là. Je suis attaché à l’OM, j’ai tout vécu là-bas. Je suis le joueur que je suis grâce à ce club. J’ai donné tout ce que je pouvais. Ce n’était pas une décision simple. Mais après avoir bien réfléchi, j’étais persuadé que c’était le moment et que la suite était au Stade Rennais », confie Mandanda en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC .

« Je veux mettre mon expérience au service du groupe »

À 37 ans, Steve Mandanda fera office de taulier dans le vestiaire du Stade Rennais, bien que celui-ci ne portera pas le brassard de capitaine comme il l’a confié ce lundi. « A vec mon vécu, je fais figure d’ancien. Je veux mettre mon expérience au service du groupe, en étant moi-même et en étant performant sur le terrain (...) Le club a a énormément d'ambition, c'est très important (...) Ma famille va venir ici avec moi », explique Mandanda, qui avait le choix pour son avenir : « Oui, il y avait d'autres clubs prêts à m'accueillir. Mais aujourd'hui, je veux avancer et faire du mieux que possible avec le Stade Rennais. »

