Foot - Mercato - OM

OM : Simakan, Fofana… Longoria veut régler un énorme problème

Publié le 2 octobre 2022 à 10h45 par Thibault Morlain

Depuis des années maintenant, le centre de formation de l’OM est un véritable problème. En effet, les pépites qui y sortent sont très rares. Pourtant, la région marseillaise regorge de talents, qui sont toutefois partis loin pour exploser. Au grand dam de Pablo Longoria, qui veut ainsi remédier à cela et remettre la formation au centre du projet de l’OM.

Boubacar Kamara, Maxime Lopez… Voilà les rares joueurs qui sont sortis du centre de formation de l’OM ces dernières années. Un vrai problème pour le club phocéen qui a laissé échapper de grands talents. En effet, Mohamed Simakan (Leipzig), Wesley Fofana (Chelsea) ou encore Jérémie Boga (Atalanta) sont originaires de la région sans pour autant avoir émerger à l’OM.

Transferts - OM : Longoria lâche une grande annonce pour le mercato hivernal https://t.co/jO9xQB8TcQ pic.twitter.com/BQed4h6xcb — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

« Le centre de formation est fondamental pour l’avenir du club »

Face à ce problème, Pablo Longoria et ses équipes ont donc pris les choses en main à l’OM. Ainsi, dans un entretien pour La Provence , le président olympien a lâché : « Le centre de formation est fondamental pour l’avenir du club. Pour être fier de l’équipe, il faut pouvoir s’identifier à elle. Il est nécessaire d’avoir des joueurs ayant grandi à l’intérieur du club, à qui on a transmis les bonnes valeurs. C’est nécessaire d’un point de vue économique. Un joueur du centre de formation qui est vendu, c’est une plus-value nette ».

« On ne peut pas accepter de voir des joueurs marseillais ayant très peu joué à l’OM »