Mercato - OM : Séisme à Marseille, le projet McCourt bouleversé par un départ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les départs s’enchaînent à l’OM. Après Javier Ribalta, David Friio ou encore Matthieu Louis-Jean, Pedro Iriondo a également plié bagage, lui qui était membre du directoire responsable de la stratégie et du développement depuis 2021. Pablo Longoria pourrait désormais être le prochain à quitter ses fonctions, alors que son avenir avait déjà été remis en cause après les événements de septembre dernier.

Nouveau départ à l’OM. Sans grande surprise, Pedro Iriondo a rejoint la liste des dirigeants ayant quitté la cité phocéenne après la fameuse réunion du mois de septembre entre des groupes de supporters et la direction marseillaise. Après Javier Ribalta, David Friio ou encore Matthieu Louis-Jean, c’est donc au tour du désormais ex-membre du membre du directoire en charge de la stratégie et du développement de quitter ses fonctions. De quoi fragiliser un peu plus Pablo Longoria ?

Mercato - OM : C’est le feu à Marseille, quelle doit être la prochaine recrue ? https://t.co/Vv1efc9OuC pic.twitter.com/JoR0u450jl — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Longoria sur le départ ?

Le boss de l’OM, nommé à la présidence en février 2021, pourrait en effet quitter son poste. C’est en tout cas la tendance qui se dégage d’après Football Club de Marseille , qui annonce même que le départ de Pablo Longoria pourrait intervenir d’ici à la fin du mercato. Un véritable tremblement de terre du côté de l’OM si le scénario voyait le jour, et qui relancerait alors les rumeurs de vente.

Le président de l’OM avait rassuré sur son avenir