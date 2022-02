Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli voulait recruter un ancien flop du PSG !

Publié le 5 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat l’été dernier après son départ de Bordeaux, Hatem Ben Arfa a eu l’occasion d’échanger avec Jorge Sampaoli qui souhaitait le faire venir à l’OM. Mais l’opération ne s’est pas concrétisée…

« Je suis agréablement surpris. En général, quand on coupe aussi longtemps, on se dit que c'est difficile de garder une certaine dynamique physique. Mais je l'ai trouvé très affûté », a indiqué Benjamin André en conférence de presse sur l’état de forme d’Hatem Ben Arfa (34 ans), alors que le nouvel attaquant du LOSC n’avait pourtant plus de club depuis plus de six mois. Il a donc retrouvé un nouveau challenge de premier choix avec le champion de France en titre, et pourtant, l’histoire aurait pu être bien différente pour Ben Arfa…

Sampaoli a voulu Ben Arfa à l’OM

En effet, comme l’a indiqué L’Equipe vendredi dans ses colonnes, Jorge Sampaoli a eu l’occasion de faire une visioconférence l’été dernier avec Hatem Ben Arfa pour essayer de le faire venir à l’OM, d’autant que l’entraîneur argentin avait déjà tenté le coup en 2016 lorsqu’il dirigeait le FC Séville, mais à l’époque, Ben Arfa avait privilégié le PSG. Et là-encore, l’opération a capté pour Sampaoli…