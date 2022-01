Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle étape décisive dans ce dossier brûlant de Sampaoli ?

Publié le 15 janvier 2022 à 22h00 par D.M.

L'OM se serait récemment entretenu avec Nicolas Tagliafico, sous contrat avec l'Ajax Amsterdam. Les dirigeants marseillais devraient rencontrer dans les prochains jours leurs homologues néerlandais pour tenter de parvenir à un accord.

Prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OGC Nice, Jordan Amavi va permettre à l’OM de dénicher un nouveau latéral gauche sur le marché. « Le départ de Jordan nous permet l'arrivée d'un nouveau joueur. Il n'a pas beaucoup joué avec nous (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d'un latéral plus offensif. On s'est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité » avait confié Jorge Sampaoli. Après avoir exploré la piste Sead Kolasinac (Arsenal), le club marseillais aurait décidé d’accélérer dans le dossier Nicolas Tagliafico.

L'OM va rencontrer les dirigeants de l'Ajax dans les prochains jours