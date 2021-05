Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli sait à quoi s’en tenir pour cette figure du projet McCourt !

Publié le 9 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Gardien emblématique du projet McCourt et plus globalement de l’OM, Steve Mandanda a fait une annonce très claire sur son futur départ à la retraite.

Du haut de ses 36 ans et de ses 16 ans de carrière en professionnel, Steve Mandanda n’a plus grand chose à prouver au plus haut niveau. Pourtant, l’emblématique gardien de l’OM reste à ce jour le titulaire indiscutable dans les buts du club phocéen, même si l’heure de son départ à la retraite approche inexorablement. Et dans un entretien accordé à beINSPORTS, Mandanda a évoqué sans détour le sujet, expliquant qu’il raccrocherait les gants avec l’OM au moment venu.

« Lorsque ce sera le moment, il va falloir arrêter »