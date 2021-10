Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli peut se faire une raison dans ce dossier sensible…

Publié le 24 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Passé proche d’un départ de l’OM cet été, Boubacar Kamara arrivera au terme de son contrat en fin de saison avec son club formateur. Et le Milan AC aurait déjà programmée son arrivée libre…

Si l’OM a connu un mercato estival très agité dans le sens des arrivées avec pas moins de douze nouvelles recrues officialisées, le club phocéen a en revanche eu beaucoup plus de mal à dégraisser son effectif. Plusieurs éléments tels que Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara ont été poussés vers la sortie sans jamais trouver preneur sur le marché, et le second est un cas d’autant plus épineux qu’il arrivera au terme de son contrat avec l’OM à l’issue de la saison. Et il dispose déjà d’un point de chute XXL.

Le Milan AC prêt à récupérer Kamara

Comme l’a annoncé le journaliste Rudy Galetti samedi, le Milan AC aurait déjà prévu de verrouiller l’arrivée gratuite de Boubacar Kamara l’été prochain. Jorge Sampaoli, qui compte beaucoup sur son jeune protégé, devrait donc être impuissant et le voir quitter l’OM libre en juin prochain pour rallier le Milan AC.