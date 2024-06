Mercato - OM : Sampaoli a failli ramener une star avec lui à Marseille !

Hugo Chirossel

Formé à l’OM, Samir Nasri l’a définitivement quitté en 2008, pour prendre la direction d’Arsenal. Mais l’ancien international français aurait pu y faire son retour. En effet, il a révélé que Jorge Sampaoli, qu’il a connu au FC Séville entre 2016 et 2017, avait essayé de l’emmener avec lui à Marseille.

Désormais consultant pour Canal+ , Samir Nasri s’est récemment confié dans un entretien accordé à First Team . Il y évoque notamment son club formateur, l’OM, qui ne l’a jamais sollicité pour devenir entraîneur. Cependant, il a indiqué que Jorge Sampaoli avait essayé de le faire revenir à Marseille.

Mercato : L’OM veut boucler le transfert d’un international français https://t.co/0v3dXPbdhD pic.twitter.com/Me0kuXD2Zm — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

« Il m’avait d’ailleurs proposé de revenir avec lui à Marseille »

« Il manque de stabilité à l’OM. C’est difficile de trouver cette stabilité quand tu changes d’entraîneur chaque année. Ils ont essayé de s’inscrire dans la durée avec Sampaoli. Il devait rester, mais il est parti à cause de ses demandes particulières en termes de mercato. C’est quelqu’un d’ambitieux que j’ai connu à Séville. Il m’avait d’ailleurs proposé de revenir avec lui à Marseille. Sampaoli est parti juste avant le début de la pré-saison », a déclaré Samir Nasri, au moment d’évoquer l’instabilité des dernières années sur le banc de l’OM.

« Quand tu changes d’entraîneur chaque année, il n’y a aucune stabilité »