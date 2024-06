Mercato : Samir Nasri lâche une révélation sur les approches de l’OM

Thibault Morlain

Parti de l’OM, où il a été formé, en 2008, Samir Nasri garde un lien très fort avec le club phocéen. De quoi ouvrir la porte à un possible retour du côté de Marseille pour le désormais consultant ? Interrogé sur le sujet, Nasri a mis les choses au point à propos d’un retour à l’OM, notamment en tant qu’entraîneur.

Si la formation à l’OM est un énorme problème, il y a tout de même des joueurs qui sont sortis du centre pour s’imposer en équipe première. Samir Nasri est lui un véritable minot. Natif de Marseille, il a joué à l’OM entre 2004 et 2008, partant ensuite pour Arsenal. Et si l’histoire n’était peut-être pas terminée entre Nasri et le club phocéen ?



« On ne m’a jamais sollicité à Marseille »

Retraité et désormais consultant sur Canal+ , Samir Nasri pourrait à terme devenir entraîneur. Pourrait-on notamment le voir sur le banc de l’OM ? Interrogé par First Team sur de précédentes approches du club phocéen, Nasri a assuré : « On ne m’a jamais sollicité à Marseille pour devenir entraîneur. J’ai eu l’opportunité d’intégrer le staff de Bruno Genesio à Rennes. Au final, ça ne s’est pas fait ».

« Présomptueux de dire : « Je suis prêt pour Marseille » »