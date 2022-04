Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba reçoit un gros conseil sur son avenir !

Publié le 2 avril 2022 à 4h45 par A.M.

Ancien coéquipier de William Saliba à l'OGC Nice, Hassane Kamara pense que le défenseur de l'OM a largement le niveau pour jouer en Premier League.

Transféré à Watford cet hiver, Hassane Kamara a découvert la Premier League après être monté en puissance à l'OGC Nice. Chez les Aiglons, il a d'ailleurs côtoyé William Saliba, prêté à l'OM par Arsenal, mais qui n'a jamais joué en Angleterre. Cependant, Hassane Kamara est convaincu que l'ancien défenseur de l'ASSE a le niveau pour évoluer en Premier League s'il décide de retourner chez les Gunners .

«Même s’il n’a pas joué en Angleterre, il a vu le niveau»