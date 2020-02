Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rudi Garcia aurait pu rester !

Publié le 21 février 2020 à 3h45 par A.M.

Après avoir annoncé qu'il regrettait son départ de l'AS Roma, Rudi Garcia explique qu'il aurait aussi bien aimé rester à l'OM.

« Si ça tenait qu'à moi, je resterais ici pour toujours. La ville est belle, le club me plaît. Après, s'ils me demandent de partir, on verra . » Dans les colonnes du Corriere dello Sport , Rudi Garcia affichait sa déception suite à son départ de l'AS Roma. Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'OL a été invité à revenir sur ses propos. Et il explique qu'il ne voulait pas non plus quitter l'OM.

«Je voulais déjà faire ça dans mon club précédent»