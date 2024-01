Mercato - OM : Riolo tacle la nouvelle recrue !

La rédaction

A la recherche d'un milieu de terrain cet hiver, l'OM s'est offert les services de Jean Onana, après avoir échoué dans le dossier Lucien Agoumé. Alors qu'il a rapidement été mis de côté au Besiktas, le Camerounais sera-t-il en mesure d'apporter satisfaction aux dirigeants marseillais ? Pour Daniel Riolo, le club phocéen a pris un énorme risque

C'était l'un des principaux secteurs à renforcer du côté de l'OM cet hiver. Après avoir subi un échec dans le dossier Lucien Agoumé, qui s'est finalement engagé en faveur du Séville FC, dans sa quête d'un nouveau milieu de terrain, le club phocéen s'est finalement rabattu sur Jean Onana. Le milieu de terrain de 24 ans a été prêté à l’OM par le Besiktas jusqu’au terme de la saison avec une option d’achat fixée à 4,5M€.

Un passage chaotique au Besiktas pour Onana

Arrivé cet été en Turquie, le Camerounais n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son départ du RC Lens, ne disputant que 10 petits matchs sous ses nouvelles couleurs. Le mois dernier, l'ancien du LOSC a même été mis à l'écart du club turc en raison de « mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe » aux côtés de quatre autres coéquipiers (Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Éric Bailly et Rachid Ghezzal).

«C’est le bout du bout du banc, près des bouteilles d’eau»